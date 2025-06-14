Пилот выдвинул свою версию крушения «Боинга» в Индии

Причиной тяжелой авиационной катастрофы в Индии, в результате которой в общей сложности, включая людей на земле, погибло более 300 человек, могла стать нештатная работа силовой установки. Так считает пилоты гражданской авиации с 40-летним стажем Владимир Сальников.

Ранее стало известно, что пилот Boeing 787 успел передать сигнал бедствия, а также сообщить о нехватке тяги при взлете самолета. На борту было 242 человека.

На видео, которое появилось в Сети, видно, что «Боинг» после разбега по взлетке медленно набирает высоту под сотню метров, а затем переходит к плавному снижению до столкновения с землей, вернее, с оказавшимся на его пути зданием.

У следствия появилась версия унесшей сотни жизней катастрофы «Боинга»

Самолет взлетал в жару, примерно в полдень. Воздух при такой температуре разреженный, но при достаточной скорости можно обеспечить нужную подъемную силу. Здесь этого не произошло. Также на видео видно, что шасси не было убрано, а оно также создает дополнительное сопротивление.

- На видео явно изображено что-то с двигателями, - сказал «МК» Владимир Сальников, который хорошо знаком с летными особенностями «Боинга». - Потому что самолёт после отрыва от земли взлетел, но дальше не хватает тяги двигателей для того, чтобы продолжать набор высоты и сам полёт.

Снижение и удар об землю — это что-то с двигателями. Или, вполне возможно, какой-то некачественный керосин. То есть некондиционное топливо, из-за которого двигатели не выдавали необходимой тяги. Другого комментария пока у меня нет.