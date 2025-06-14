Бастрыкин затребовал доклад о расследовании гибели детей в Пермском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели детей в Пермском крае. Об этом говорится в Telegram ведомства.

В соцмедиа сообщается, что в Пермском крае в результате отравления угарным газом погибли двое несовершеннолетних, ещё двое детей госпитализированы в медицинское учреждение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России.

«Глава ведомства поручил... представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указывается в заявлении.

В конце мая СК по Кемеровской области начал проверку по факту гибели 13-летнего ребёнка во время купания.