У следствия появилась версия унесшей сотни жизней катастрофы «Боинга»

Официальное расследование трагического инцидента с рейсом Air India AI171 сосредоточено на тяге двигателя Boeing 787, закрылках и шасси, при этом режим технического обслуживания авиакомпании также находится под пристальным вниманием.

Теперь, когда из-под обломков самолета извлечен один черный ящик, Индийское бюро по расследованию авиационных происшествий выясняет, не сработали ли тяга двигателя и закрылки на крыле самолета, а также почему шасси остались открытыми, пишет The Guardian.

Согласно сообщению Reuters со ссылкой на осведомленный источник, следователи также выяснят, была ли вина Air India, в том числе в проблемах с техническим обслуживанием.

Погибший пилот Boeing 787 в Индии планировал завершить карьеру

Рейс AI171 подал сигнал бедствия в службу управления воздушным движением через несколько мгновений после взлета из Ахмадабада в четверг, едва покинув взлетно-посадочную полосу, как начал снижаться и врезался в здание, в результате чего погибли все из 242 человек, находившихся на борту, кроме одного, напоминает The Guardian.

В то время как цифровой самописец полетных данных был обнаружен на крыше здания, речевой самописец кабины пилотов, который мог бы пролить свет на действия пилотов, найден не был.

Согласно источнику Reuters, столкновение с птицами, приведшее к отказу двух двигателей, которое привело к инциденту с чудесной посадкой рейса 1549 авиакомпании US Airways в 2009 году на реке Гудзон в Нью–Йорке и которое было предложено рядом экспертов в качестве возможного объяснения, “не входило в число ключевых областей, на которых сосредоточено внимание”. На кадрах с камер видеонаблюдения видны облака пыли при взлете, но птиц нет.

По словам источников, в расследовании участвовали команды экспертов по борьбе с терроризмом. Официальные лица США и Великобритании присоединились к расследованию, проводимому Индией.

Предостерегая от поспешных выводов, авиационные аналитики выдвинули ряд теорий о возможных причинах трагедии – первой авиакатастрофы со смертельным исходом с участием Boeing 787 Dreamliner.

Доктор Соня Браун, старший преподаватель аэрокосмического проектирования в Университете Нового Южного Уэльса, отмечает, что на кадрах видно, что самолет заглох.

“Мне кажется, что это действительно похоже на значительную потерю тяги. Подъемная сила самолета пропорциональна квадрату скорости, поэтому, если у вас нет тяги и вы теряете скорость – а данные радара показывают, что после первоначального короткого набора высоты скорость снижалась, – вы можете заглохнуть”, - говорит Браун.

По словам доктора Браун, причина отсутствия тяги осталась неясной.

По мнению некоторых аналитиков, на видеозаписи видно, что закрылки самолета не были выпущены во время взлета. Эти панели на крыльях самолета могут быть выдвинуты для создания подъемной силы и являются ключевыми во время взлета и посадки – в те моменты полета, когда происходит большинство авиационных происшествий.

Однако Браун подчеркивает, что даже если бы закрылки не были выпущены, сваливания все равно можно было бы избежать при увеличении тяги, добавив, что одной из причин могла быть неправильная настройка тяги из–за человеческой ошибки. Она также отметила, что, хотя самолет и был современным, ему было 11 лет, поэтому можно было бы изучить возможность ненадлежащего технического обслуживания.

Хотя ошибка пилота является потенциальной причиной любого расследования авиакатастрофы, капитан Air India Сумит Сабхарвал и второй пилот Клайв Кундар обладали большим опытом; за 22 года работы пилотом коммерческой авиакомпании Сабхарвал налетал более 8000 часов, напоминает The Guardian.

Вопросы о самом самолете возникают не так остро, как после авиакатастроф Boeing 737 Max в 2018 и 2019 годах, которые произошли вскоре после поступления этой модели в эксплуатацию.

Несмотря на то, что авиационный регулятор Индии предписал Air India провести проверки безопасности на 33 оставшихся самолетах Boeing 787, индийский авиаперевозчик и авиакомпании по всему миру эксплуатируют эту модель уже более десяти лет, и проблем у них было относительно немного, отмечает The Guardian.

Air India также было приказано провести “дополнительные мероприятия по техническому обслуживанию” воздушного флота, который оснащен двигателями GE Aerospace, а не двигателями Rolls–Royce Trent 1000, установленными на многих Boeing 787, которые в последние годы были приостановлены для устранения дефектов.

Нил Хэнсфорд, бывший пилот и председатель консалтинговой компании Strategic Aviation Solutions, считает, что другие версии, которые должны рассмотреть следователи, касаются потенциального саботажа, отметив политическую напряженность в штате Гуджарат, столицей которого является Ахмадабад.

Другой возможностью, по его словам, могло быть загрязненное топливо. Сообщается, что топливный бак самолета был почти полон, но Хансфорд сказал, что загрязнение могло привести к засорению.

“Засорение топлива могло привести к неполадкам в двигателе", - сказал он.

Боинг-787 – это двухмоторный самолет, но он способен летать на одном двигателе, что является одним из многих уровней резервирования – от резервных источников питания, компьютерных систем мониторинга, таких как автопилот, и способности самолета планировать - в современной авиации, что сделало его, несмотря на эту последнюю трагедию, одним из лучших. самые статистически безопасные виды транспорта.

Но Соня Браун отмечает: “Все эти меры более эффективны, если у вас есть время, но это произошло вскоре после взлета. Если у вас возникла такая же проблема на высоте 40 000 футов, это совсем не то, что на высоте 400 футов. Просто на такой высоте не так много уровней избыточности”.