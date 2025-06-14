Украинские боевики атаковали шесть российских регионов: последствия ударов

Белгородская область

Беспилотник ВСУ атаковал территорию Белгорода, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«‎Пострадавших нет», – написал глава региона в своем Telegram-канале. Однако в результате сброса взрывного устройства с дрона было незначительно повреждено кровельное покрытие многоквартирного дома. На месте происшествия работают оперативные службы для оценки ситуации и устранения последствий. Ставропольский край Один человек пострадал в результате падения обломков сбитого БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь», – написал он.

Самарская область ВСУ попытались атаковать беспилотниками одно из промпредприятий Новокуйбышевска Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – написал он.

Воронежская область В ряде муниципалитетов Воронежской области силы противовоздушной обороны успешно уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. «‎По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», – написал глава региона Александр Гусев. Несмотря на успешное отражение ударов, режим опасности атак беспилотников продолжает действовать в регионе.

ДНР

В поселке Старомихайловка Донецкой Народной Республики произошел обстрел, в результате которого была ранена мирная жительница. Женщина 1983 года рождения получила множественные осколочные ранения.

«‎Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение», – написал глава Донецка Алексей Кулемзин.

Кроме того, в результате обстрела пострадали частные дома на улицах Чапаева и Северной – повреждены кровли, фасады и остекление зданий.

Херсонская область

В Новой Каховке произошел обстрел, в результате которого пострадал мирный житель. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале. Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины привели к повреждениям нескольких объектов. Затронутыми оказались здание неработающей церкви Рождества Христова и один многоквартирный дом. В результате инцидента мужчина 1958 года рождения получил минно-взрывную травму.

Помимо этого, по данным местной администрации, пострадали также ангар неработающего электромашиностроительного техникума и заброшенное здание санстанции. Ранее сообщалось, что в четырех аэропортах России введены ограничения на полеты. Подобные меры по временному закрытию аэропортов в России вводят на фоне угроз, связанных с атаками беспилотников.