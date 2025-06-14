Человек пострадал при падении обломков БПЛА в промзоне Невинномысска

Обломки беспилотника упали в промзоне Невинномысска Ставропольского края, в результате чего пострадал человек.

«По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь», — сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, на месте работают оперативные службы, проводится обследование территории.

Ранее на Ставрополье объявили опасность атаки БПЛА.

Также угроза атаки БПЛА была объявлена в Татарстане.