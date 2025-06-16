Над российским городом раздалось несколько взрывов

Несколько взрывов раздалось над городом Орел. По данным Telegram-канала Shot, там работает система противовоздушной обороны.

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Как сообщают местные жители, было слышно минимум четыре взрыва. «Было видно несколько вспышек в небе в районе местной нефтебазы. По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским БПЛА [беспилотным летательным аппаратам]», — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Донецке пострадали шесть подростков.