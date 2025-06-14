Автобус с работниками строительной компании опрокинулся в Хабаровском крае

В Нанайском районе Хабаровского края опрокинулся заказной автобус с вахтовиками, в результате ДТП шесть пассажиров были доставлены в медицинское учреждение с жалобами на ушибы.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

Отмечается, что автобус следовал в Хабаровск из посёлка Бриакан.

6 июня автобус с 30 детьми опрокинулся в Хабаровском крае, в момент аварии они ехали на экскурсию в зоосад. По предварительным данным, у автобуса отказала тормозная система.

Позже сообщалось, что число пострадавших в ДТП увеличилось до 23.