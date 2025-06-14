Жители Бутурлиновки Воронежской области сообщили о звуках взрывов

Жители Бутурлиновки в Воронежской области сообщили о звуках взрывов, передает Telegram-канал SHOT.

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"Предварительно, ВСУ пытаются атаковать город беспилотниками. По ним работает российская система ПВО. Очевидцы рассказали SHOT, что было слышно от 10 до 20 взрывов над городом", - говорится в сообщении.

Также местные жители видели несколько пролетающих дронов типа "Лютый". До этого РИА новости со ссылкой на МЧС РФ сообщало, что на всей территории Тамбовской области объявлена воздушная тревога. Также ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали два муниципалитета Белгородской области.

Он заявил, что, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал. По словам главы региона, в поселке Малиново Волоконовского района FPV-дрон ударил по служебному автобусу — у транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов. Другой беспилотник нанес удар по припаркованному автомобилю — машина получила повреждения.