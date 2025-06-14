ФСБ пришла в тату-студию жены возможного участника атаки дронов из фур

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) приходили в тату-студию жены Артема Тимофеева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — возможного организатора атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из фур на российский военный аэродром. Об этом сообщает РИА Новости.

Студия тату «Мастерская 9099» Екатерины Тимофеевой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) находится в центре Челябинска, на пятом этаже офисного здания. Сейчас она закрыта.

«На днях в этот офис приходили сотрудники ФСБ», — рассказала женщина, работающая в соседнем офисе.

На странице студии Тимофеевой указывается, что мастерская начала работу в этом офисе в конце 2023 года, сама владелица указана в числе мастеров.

1 июня пять российских регионов подверглись атакам украинских БПЛА. Беспилотники на их территории были завезены в фурах, из которых они и вылетали.

Позже выяснилось, что грузовиками владеет Тимофеев. МВД России объявило его в розыск.