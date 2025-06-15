Стало известно, как сбежал из РФ владелец фуры, из которой вылетали дроны

«Известия» выяснили, как бежал из России Артем Тимофеев, которого подозревают в причастности к нападениям беспилотников на российские аэродромы.

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«Выяснилось, что Тимофеев и его жена покинули Челябинск рано утром 28 мая на автомобиле Toyota Hiace частного автоперевозчика Дмитрия К. (имя изменено). Его семья занимается продажей автотехники и перевозками пассажиров. Предлагая, в том числе, трансферы из Челябинска в Казахстан», — сообщает газета.

Утром 28 мая, Toyota Дмитрия К. выехала в сторону Казахстана. В районе города Еманжелинска машина превысила скорость, что зафиксировала дорожная камера. Примерно в 9 утра 28 мая супруги Тимофеевы, вероятно, пересекли границу с Казахстаном. В разговоре с «Известиями» владелец автомобиля от комментариев отказался.

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Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Артем Тимофеев в прошлом году открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько машин, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России. Дроны для атаки вылетали из кузовов фур.

Также стало известно, что Тимофеев родился в Житомире. При этом администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область. Он объявлен в розыск.