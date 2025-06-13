В Карелии мужчина упал со скалы и повредил ногу

В Карелии спасатели помогли мужчине, пострадавшему при падении со скалы. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по безопасности. Несчастный случай произошел с мужчиной сегодня утром в районе Ключевского карьера. Он сорвался со скалы и получил перелом ноги. О случившемся сперва узнали сотрудники скорой помощи, которые не могли доставить раненого к машине. С транспортировкой им помогли спасатели. "На место происшествия выехала поисково-спасательная группа Петрозаводского ПСО КРПСС. Необходимая помощь была оказана", - говорится в сообщении. В итоге пострадавшего все же госпитализировали. Он попал в БСМП Петрозаводска.