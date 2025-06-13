«Бил как мужика»: калининградец избил женщину бутылкой и палкой по лицу

В Калининграде мужчина приставал к женщине, а затем избил ее бутылкой и палкой. Об этом стало известно «Клопс».

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Инцидент произошел днем 12 июня во дворе на Батальной улице, где компания из четырех мужчин устроила застолье. Один из них напал на проходившую мимо женщину и ударил ее по лицу. Соседка пострадавшей говорит, что та возмутилась поведением мужчины после того, как он пнул ее маленькую собаку.

Однако руку на местную жительницу поднял другой человек, он наносил удары по голове и, по словам очевидицы, бил ее «как мужика, как будто они на равных». У женщины полилась кровь из носа и рассеченной брови. Но когда один из мужчин остановился, второй ударил жертву бутылкой по спине.

Муж пострадавшей прибежал на помощь, едва узнав о происходящем. Он схватил палку и дал обидчикам жены отпор. Дочь пары также стала свидетельницей ЧП.

«Муж Иры схватил палку и стал заступаться за жену. Одного агрессора скрутил, на место вызвали полицию — хорошо, что быстро приехали! И уже он передал его полицейским. А Ире вызвали скорую и уже повезли ее в больницу. <...> Дочь сказала, что у мамы диагностировали перелом носа и наложили на лицо пять швов», — сообщила соседка.

По ее словам, мужчины, которые были во дворе в тот момент, никак не заступились за пострадавшую. Просто «сидели и спокойно смотрели, как на глазах калечат женщину», возмущается калининградка.