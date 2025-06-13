Названа возможная причина пожара, повлекшего гибель пяти детей в Подмосковье

Причиной пожара в частном деревянном доме в Подмосковье, в результате которого погибли пятеро детей, с высокой долей вероятности стало замыкание электропроводки из-за перегруза электросетей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел утром в пятницу, 13 июня, в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа.

При тушении пожара спасатели обнаружили тела несовершеннолетних: одномесячного младенца и детей в возрасте одного года, 9, 11 и 17 лет.

В ведомстве пояснили, что в сеть было включено большое количество бытовых приборов.

Вместе с тем, заметили в СК, точная причина возгорания пока неизвестна, ее установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Следователи и криминалисты завершили осмотр места трагедии.