Погибший пилот Boeing 787 в Индии планировал завершить карьеру

Опытный 60-летний командир экипажа Boeing 787 Dreamliner, потерпевшего крушение у города Ахмедабад, планировал завершить карьеру ради ухода за пожилым отцом.

Командир экипажа разбившегося в Индии самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India был опытным пилотом, но собирался завершить карьеру, чтобы заботиться о пожилом отце, передает ТАСС.

По информации телеканала India Today, 60-летний летчик Сумит Сабгарвал имел налет 8,2 тыс. часов и недавно сообщил родным, что планирует уйти из авиации ради семьи.

Вторым пилотом на борту был 26-летний Клайв Кундер, только начинавший летную карьеру и имевший около 1,1 тыс. часов налета. Его семья отмечает, что молодой человек с детства мечтал стать пилотом. Помимо двух пилотов, в экипаже находились еще десять членов, среди которых были бортпроводники и бортпроводницы в возрасте от 22 до 30 лет.

Boeing 787 авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, разбился вскоре после взлета, рухнув на жилой район рядом с городом Ахмедабад на западе Индии. Самолет выполнял рейс в Лондон. Известно, что один пассажир выжил, однако среди погибших есть и находившиеся на земле люди.

Из-под обломков извлечены тела 265 человек, однако точное число жертв еще предстоит уточнить с помощью ДНК-экспертиз. Причины трагедии пока не названы, но телеканал News18 сообщает, что черные ящики уже обнаружены и будут исследованы специалистами.

Авиакатастрофа в Ахмедабаде стала самой масштабной трагедией такого рода в Индии с 1996 года, когда в результате столкновения Boeing 747 Saudia и самолета Kazakhstan Airlines недалеко от Дели погибли 349 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в авиакатастрофе в Индии выжил пассажир, который рассказал о своем спасении.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения достигло 310 человек.

В сети появились кадры, снятые сразу после падения самолета Air India вскоре после взлета.