Названа вероятная причина гибели пятерых детей при пожаре в Подмосковье

Возможной причиной пожара в Подмосковье, в котором погибли пятеро детей, могло стать замыкание электропроводки. Такую версию озвучили в пресс-службе регионального ГСУ СК по итогам осмотра места трагедии.

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Как уже писала "РГ", минувшей ночью в поселке Куровское сгорел деревянный дом. В нем жила многодетная семья - погибли все пятеро детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Выжила мама несовершеннолетних, она доставлена в больницу с ожогами.

Огонь практически полностью уничтожил дом, но кое-какие вещественные доказательства следователям удалось найти. По предварительным данным, электросеть могла замкнуть из-за перегрузки - слишком много электроприборов было одновременно включено в сеть. Но окончательно причина будет установлена по итогам экспертиз.