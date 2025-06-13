По Северному Кавказу прошёлся разрушительный ураган

Мощный ураган обрушился на Северный Кавказ. Шквалистый ветер порывами до 35 метров в секунду срывал крыши с домов. Повреждены десятки машин, повалены деревья. Из-за обрыва линий электропередачи только в Дагестане без света остались более 130-ти тысяч жителей.

Обесточена половина Назрани, в Магасе после прохождения циклона ремонт потребуется детским игровым площадкам и рекламным конструкциям. К ликвидации последствий приступили во Владикавказе.

Коммунальные службы приводят в порядок дворы и проезжую часть от поваленных деревьев, прочищают забитые ливнёвки. Энергетики восстанавливают оборванные линии электропередачи. По прогнозу синоптиков, раньше воскресенья существенного улучшения погоды ждать на стоит.