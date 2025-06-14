В Берлине двое напали с ножом на украинца из-за его национальности

В Берлине произошло нападение на гражданина Украины, в результате которого он был госпитализирован с ножевым ранением в брюшную полость. Об этом сообщила берлинская полиция в своем заявлении.

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Инцидент произошел утром 14 июня в районе Шарлоттенбург-Норд. По данным полиции, 51-летний украинец выгуливал свою собаку в парке и разговаривал с ней на украинском языке, отдавая команды. В этот момент к нему подошли двое незнакомцев и спросили, откуда он родом. После того, как мужчина ответил, что он с Украины, один из нападавших нанес ему удар ножом в живот. После этого оба злоумышленника скрылись с места преступления.

Пострадавший был доставлен в больницу. В настоящее время, по данным врачей, его жизни ничего не угрожает.

Полиция сообщила, что расследованием данного инцидента занимается отдел, специализирующийся на преступлениях с политической мотивацией.

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