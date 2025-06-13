В российском городе задержали десятки цыганских баронов

Всех цыганских баронов регионов центрального федерального округа задержали под городом Елец Липецкой области, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, бароны приехали в село Ключ жизни на сходку «к некоему Бахтияру». На ней они должны были «поделить наркорынок».

Всего задержано 58 человек. По каждому решаются вопросы о возбуждении уголовных дел, отметили журналисты.

Напомним, что правоохранители неоднократно задерживали цыган-наркоторговцев в Липецкой области. Так, в октябре 2007 года силовики задержали группу торговцев наркотиками. В отношении каждого из них было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В июне 2014 года Следственный отдел Управления ФСКН России по Липецкой области завершил расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении преступного сообщества.

Группа, которую организовали цыгане, занималась поставкой и сбытом героина на территории региона. Перед судом предстали 11 человек.

Наркопреступникам было предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», ч.3 ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Эти статьи подразумевают наказание до 20 лет лишения свободы.