В Северной Ирландии начались беспорядки после изнасилования мигрантами 14-летней девочки

Погромы и ожесточенные столкновения с полицией: обстановка в Северной Ирландии накаляется всё больше. Местные жители вышли на улицы после того, как мигранты изнасиловали 14-летнюю девочку. Радикалы поджигают дома переселенцев и этнические рестораны, а также нападают на стражей порядка.

В ирландском портовом городке Ларн закрыты все рестораны и магазины. Даже те, которые не пострадали во время ночных антимигрантских погромов. Повсюду - битые стёкла и следы от горящих петард. А ещё - британские флаги, свисающие из окон - это знак: так местные жители показывают, что здесь беженцев нет.

Началось всё в соседнем Баллимене, где два беженца изнасиловали девочку-подростка. Сначала люди просто вышли на мирный протест. К шествию быстро присоединились радикалы. В полицию полетели фейерверки и камни. В страхе мигранты стали уезжать из Баллимены в соседние города.

Личности и национальность подозреваемых полиция не раскрывает. Но в местных СМИ появились сообщения, что адвокат разговаривал с ними по-румынски. Его подопечные заявляют - они не виновны. Как жить дальше, теперь не знают тысячи беженцев, годами проживающих в Северной Ирландии.

В какой-то момент из один из представителей местных властей опубликовал в соцсети сообщение о том, что в развлекательном центре Ларна разместят семью подозреваемых в изнасиловании девочки и других мигрантов, вынужденных бежать из соседних городов. Молниеносно по указанному адресу направились толпы радикалов. Центр сожгли дотла. Беженцев там, правда, не было, никто не пострадал.

Ситуация пока только разгорается. Почти на каждой двери в городах, охваченных беспорядками - таблички с указанием национальности жильцов. Люди боятся выходить на улицы. В Баллимене с начала недели были ранены 42 сотрудника полиции. Десятки человек были задержаны. Местные жители ждут реакции от федеральных властей. Но пока в ответ слышат только слова осуждения из-за набирающих обороты беспорядков. Про то, как будут решать проблему с мигрантами, в парламенте Великобритании молчат.