Число погибших в Тамре после иранского обстрела возросло до трех

В результате обстрела израильского города Тамра со стороны Ирана погибли еще два человека, увеличив общее число жертв до трех. Об этом сообщило издание Ynet.

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По данным издания, в результате обстрела пострадали 14 человек.

Генеральный директор MDA Эли Бин сообщил о трех погибших и около 14 легко раненых в результате прямого попадания в Тамру. Он также отметил, что большинство пострадавших покинули место происшествия, но сохраняются опасения за судьбу людей, чьи родственники не могут с ними связаться.

— Практически всех пострадавших уже нет на месте происшествия, но по-прежнему есть опасения за жизни ряда людей, члены семей которых не смогли связаться с ними, —цитирует Бина Ynet.

Также стало известно, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению ЦАХАЛ, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.

Иранское национальное телевидение также сообщило, что в результате удара Израиля по иранскому городу Шахид Чамран обрушился жилой дом — погибли 60 жителей, включая 20 детей.