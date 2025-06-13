В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв

Взрыв произошел в аэропорту города Тебриз на северо-западе Ирана, пишет агентство Mehr.

На кадрах виден поднимающийся высоко в небо столб черного дыма.

Журналисты агентства не посчитали нужным назвать причины взрыва, а также раскрыть, какие объекты повреждены.

Напомним, что в ночь на пятницу, 13 июня, израильские военные нанесли удар по объекту инфраструктуры в иранском городе Тебриз. В населенном пункте прогремели мощные взрывы.

Государственное телевидение Ирана IRIB уточнило, что в Тебризе в результате атаки ВВС Израиля пострадал нефтеперерабатывающий завод.