В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв
Взрыв произошел в аэропорту города Тебриз на северо-западе Ирана, пишет агентство Mehr.
На кадрах виден поднимающийся высоко в небо столб черного дыма.
Журналисты агентства не посчитали нужным назвать причины взрыва, а также раскрыть, какие объекты повреждены.
Напомним, что в ночь на пятницу, 13 июня, израильские военные нанесли удар по объекту инфраструктуры в иранском городе Тебриз. В населенном пункте прогремели мощные взрывы.
Государственное телевидение Ирана IRIB уточнило, что в Тебризе в результате атаки ВВС Израиля пострадал нефтеперерабатывающий завод.