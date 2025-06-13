Блогера из Иркутска, которая пожелала смерти военным России, задержали
Блогера из Иркутска, которая оскорбила бойцов СВО и желала им смерти, а также насмехалась над Днём России — задержали.
Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.
По словам собеседника, когда приехала полиция, женщина была дома и не хотела открывать дверь (говорила, что замок сломан). Дверь вскрыли сотрудники МЧС.
Блогер сидела в квартире с ножом в руках и якобы хотела ударить себя, добавил источник. Он рассказал, что её отвезли на экспертизу, она была немного пьяна.
Это было похоже на бизнес-план по самопиару перед тем, как уехать из страны, заключил собеседник.