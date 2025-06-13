Самолет Air India совершил посадку в аэропорту Пхукета из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Пхукета из-за угрозы взрыва. Об этом говорится в сообщении воздушной гавани, передает ТАСС. Утверждается, что сообщение о бомбе было написано в туалете самолета. В настоящий момент авиакомпания изучает записи видеонаблюдения, отметили в таиландской туристической полиции. Накануне самолет авиакомпании Air India разбился в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма. Рейс направлялся в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.