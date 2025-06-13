21-летняя Инна Бурдученко, погибшая на съемках фильма, была беременна

21-летняя актриса Инна Бурдученко, которая трагически погибла на съёмках фильма «Цветок на камне» в 1960 году, была на раннем сроке беременности. Незадолго до гибели она вышла замуж и строила большие планы на будущее. Об этом пишет «Экспресс-газета».

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Инна Бурдученко получила ожог 80% тела, выполняя сложное задание во время съёмок кульминационной сцены. Она должна была спасти знамя из горящего дома. Участие каскадёров не предполагалось — всё должно было быть сделано самой Инной. Режиссёр Анатолий Слесаренко требовал от неё идеального исполнения, и каждый дубль становился испытанием на прочность для молодой актрисы. Она вновь и вновь вбегала в горящее здание, стараясь точно повторить все детали сцены.

Одна из попыток оказалась роковой. В момент, когда Инна уже почти выбежала из горящего дома, произошёл трагический инцидент: её каблук застрял в полу, а прямо перед ней обрушилась балка, заблокировав выход. Инну вынес из огня снимавшийся в массовке Сергей Иванова, пострадав при этом сам. Однако, несмотря на все усилия врачей, молодая актриса скончалась через две недели после произошедшего на съёмках.

Режиссёр Анатолий Слесаренко был признан виновным в халатности и получил пять лет лишения свободы.