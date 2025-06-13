В Омской области утонул 15-летний подросток

Происшествие случилось 12 июня около 18 часов в реке Ук Большеуковского района. подросток.

Предварительно установлено, что 15-летний подросток находился у реки Ук около села Большие Уки вместе с 14-летним другом и взрослыми. Когда мальчик зашел в воду и поплыл к противоположному берегу, он стал тонуть. Спасти подростка не удалось. Мальчик воспитывался в многодетной семье.

В ходе осмотра места происшествия следователями установлено, что на берегу имеется предупреждающий знак «Купаться запрещено». Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности).