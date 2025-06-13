МВД опубликовал список преступников, за которых обещает 1 млн рублей

МВД России обновило список самых разыскиваемых преступников, за оказание помощи в розыске которых готово выплатить вознаграждение в 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«МВД России обновило список самых разыскиваемых преступников, за оказание помощи в розыске которых готово выплатить вознаграждение в 1 млн рублей, исключив из него члена свердловской ОПГ Семена Ермолинского», — передает ТАСС данные МВД.

По информации СМИ, Ермолинский скончался в мае текущего года.

В настоящее время в федеральном розыске находятся 11 лиц, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. Среди них — командиры батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Константин Немичев и Сергей Величко, которым вменяются пытки российских военнослужащих и жестокие убийства.

Также в списке фигурируют Валерий Андреев, известный как «орский маньяк», Андрей Кузнецов по прозвищу келейник Силуан, Николай Емельянов (лидер брянской ОПГ), Владимир Кириллов (совершил покушение на председателя Самарского облсуда) и Дмитрий Мамонов, который в 2002 году убил своего знакомого и пытался заминировать тело. Кроме того, разыскиваются Олег Тимошенко (Тимоха), подозреваемый в серии заказных убийств, Андрей Самойлов (фигурант дел о пяти убийствах и покушениях в Челябинске и Сургуте), Фахрудин Махмудов (Фарид), скрывшийся за границей, и Владимир Шестерин, подозреваемый в причастности к смерти криминального авторитета Станислава Галкина.

В январе полиция Кузбасса назначила вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении Александра Шамазова, которого считают главой преступной группы «Шамаза». С августа 2020 года он находится в федеральном розыске. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, передает RT.