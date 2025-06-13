СК возбудил дело после гибели пяти детей в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после гибели пяти детей в Орехове-Зуеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"В Орехове-Зуеве возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти детей в результате пожара", - говорится в сообщении.

В подмосковном СК отметили, что 13 июня в ходе тушения пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа, обнаружены тела пяти детей, самому младшему из них два месяца, старшему - 17 лет. Мать детей с ожогами доставлена в городскую больницу. По завершении тушения пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.