Более 10 самолетов вынужденно сели в Баку после ударов Израиля по Ирану

Самолеты ряда авиакомпаний совершили резервную посадку в бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с введением ограничений на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля, среди них - борты, летевшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"На фоне ограничений на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля в Международный аэропорт Гейдар Алиев поступили запросы от ряда авиакомпаний с целью обеспечения безопасного продолжения полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результате оперативных решений и скоординированных действий в бакинском аэропорту в утренние часы успешно совершили посадку, в частности, самолеты авиакомпаний Fly Dubai, совершавшие рейсы Минск - Дубай, Казань - Дубай, Санкт-Петербург - Дубай, Москва - Дубай (Boeing 737), Air Arabia - Москва - Шарджа (Airbus A320), Jazeera Airways - Махачкала - Кувейт, Москва - Кувейт (Airbus A320), Etihad Airways - Москва - Абу-Даби (Boeing 787).

Кроме того, в Баку совершили резервную посадку самолеты, летевшие по маршруту Стамбул - Тегеран, Стамбул - Пхукет и Стамбул - Сингапур.