Иранские нефтехранилища не повреждены в результате атаки Израиля

Объекты нефтепереработки и нефтехранилища Ирана не повреждены в результате ударов Израиля. Об этом заявила Национальная иранская компания по переработке и сбыту нефти (NIORDC).

"Ущерба объектам нефтепереработки и хранения нефти нанесено не было. В настоящий момент работа объектов идет стабильно", - говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Израиль нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в иранском городе Тебриз. Известно, что повреждено оборудование завода — о пострадавших сотрудниках НПЗ не сообщается. Также иранское государственное агентство IRNA сообщило, что несколько часов назад на объекте Ахмади Рошан в городе Натанз, где добывают уран, произошел взрыв.

По данным иранского телевидения, признаков радиоактивного заражения после атаки не обнаружено. Израильская армия ночью объявила о начале операции "Ам КеЛави" ("Нация, как лев"), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.