Специальное судно привлекли для устранения последствий ЧП на Енисее

Глава Казачинского района Красноярского края, где 8 июня произошел разлив нефтепродуктов в Енисей, рассказал о ликвидации последствий аварии.

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Численность группировки специалистов, работающих на месте ЧП, увеличена до 154 человек, используется 46 единиц техники, в том числе 13 плавательных средств.

В четверг, 12 июня, к месту аварии прибыло судно "Эколог-1", которому предстоит очищать реку от попавшего в нее топлива из пробитых баков частично затонувшего теплохода, сообщил сегодня глава района Юрий Озерских.

Специалисты уже обработали реагентами и сорбентом значительную часть берега и акватории общей площадью более 12 тысяч квадратных метров, откачали 11 "кубов" загрязненной нефтепродуктами воды. Установлено четыре рубежа боновых заграждений.

В Лесосибирске, Казачинском и Енисейском районах введен режим ЧС межмуниципального уровня. Работа в акватории и на правом берегу Енисея продолжается.

Справка

В конце минувшей недели на Казачинских порогах Енисея теплоход, буксировавший баржи, получил пробоину. Около 30 тонн нефтепродуктов из топливного бака судна вытекло в реку. Нефтяная пленка растянулась примерно на три десятка километров вниз по течению. Согласно предварительным прогнозам, ликвидация последствий аварии займет три недели.