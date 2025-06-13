Во время удара по Ирану погибли 6 секретных физиков-ядерщиков

При ударах Израиля по Ирану погибли шесть физиков-ядерщиков. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Ранее в Тель-Авиве заявили, что во время ударов ликвидированы иранские высокопоставленные военные, включая начальника Генштаба и командующего Корпусом стражей исламской революции. Известно, что Иран атаковали более двухсот истребителей израильских ВВС, они нанесли удар по десяткам целей, включая подземные укрытия.

Саудовская Аравия отреагировала на удары Израиля по Ирану

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". Помимо иранских военных и учёных, погибли несколько мирных граждан в пригороде Тегерана.