Собчак выиграла суд у вдовы пациента клиники Хайдарова

Блогер и телеведущая Ксения Собчак выиграла суд у вдовы пациента клиники пластической хирургии доктора Хайдарова об опровержении информации о непричастности врачей к инциденту с ее мужем.

"В удовлетворении исковых требований - отказать", - сообщается в материалах суда.

Вдова мужчины требовала опровергнуть информацию о том, что ее супруг не пережил последствия пластической операции - однако вины врачей в этом нет. Об этом Собчак заявила в одном из видеороликов на своем канале. Истица утверждает, что на тот момент, когда Собчак озвучила эту точку зрения до того, как появились результаты судебно-медицинской экспертизы. Инцидент произошел в феврале 2024 года - на следующий день после операции и выписки мужчина почувствовал себя плохо, повторно обратился в клинику, где провели экстренное вмешательство - оно не помогло. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в другую клинику, но и там его помочь не смогли. До этого звездный пластический хирург Тимур Хайдаров подал иск к своей же клинике.