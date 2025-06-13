МВД обновило список разыскиваемых преступников, за которых обещает 1 млн рублей

МВД России обновило список самых разыскиваемых преступников, за оказание помощи в розыске которых готово выплатить вознаграждение в 1 млн рублей, исключив из него члена свердловской ОПГ Семена Ермолинского. Это следует из информации на сайте ведомства.

Так, в перечне в настоящее время значатся 11 фамилий преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Среди них два командира запрещенного в РФ украинского националистического батальона "Азов" Константин Немичев и Сергей Величко. Они обвиняются в пытках военнослужащих РФ и убийствах с особой жестокостью. Также в списке опасных преступников орский маньяк Валерий Андреев. Возможно, он причастен к похищениям, изнасилованиям и убийствам женщин на территории Оренбургской области с 2006 по 2012 год. Также там значится Андрей Кузнецов, известный как келейник Силуан. Правоохранительные органы предполагают, что он скрывался в Среднеуральском женском монастыре, который удерживали сторонники отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов).

В список включены Николай Емельянов, известный как лидер брянской ОПГ Емеля Одесский, Владимир Кириллов, совершивший покушение на убийство председателя Самарского областного суда, а также Дмитрий Мамонов, который в 2002 году пришел к своему другу и зарезал его. Чтобы избежать наказания Мамонов заминировал тело, а провода от детонатора замкнул на замок входной двери и скрылся с места преступления, но взрывное устройство не сработало.

Олег Тимошенко - уроженец украинского Кировограда, известный в преступных кругах по кличке Тимоха, является фигурантом серии заказных убийств и разбоев. Он также включен в список самых разыскиваемых преступников правоохранителями РФ. Там же находятся Андрей Самойлов, который является основным подозреваемым в совершении в 1991 и 1995 годах как минимум 5 убийств и попытке убийства 3 человек в Челябинске и Сургуте, и сбежавший из РФ главарь ОПГ Фахрудин Махмудов, известный по кличке Фарид. Замыкает список Владимир Шестерин. По мнению следствия, он является причастным к смерти криминального авторитета Станислава Галкина. В розыске Шестерин находится с 2009 года.

В настоящее время из списка исключен прежде находившийся там Семен Ермолинский. Он был одним из активных участников ОПГ, совершившей в Свердловской области серию грабежей, похищений и убийств с особой жестокостью, в том числе в отношении гражданина США. Согласно данным ряда СМИ, в мае текущего года Ермолинский умер.