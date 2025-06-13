В США ученую Петрову освободили под залог до начала судебных разбирательств

Ученую российского происхождения и научную сотрудницу Гарвардского университета Ксению Петрову освободили из-под стражи под залог в ожидании суда по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушек в Соединенные Штаты. Об этом сообщил Reuters.

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"Федеральный мировой судья в Бостоне освободил 30-летнюю Ксению Петрову через две недели после того, как другой судья в Вермонте выпустил ее под залог по ее текущему иммиграционному делу, придя к выводу, что, по всей видимости, она была незаконно задержана", - говорится в материале.

Петрова была задержана в международном аэропорту Логан в Бостоне 16 февраля по возвращении из поездки во Францию. Прокуратура заявила, что в ее сумке был обнаружен эмбрион лягушки. Ученая объяснила, что ее начальник попросил привезти образцы для экспериментов, но обвинитель заявил, что эмбрионы представляли собой биологический материал, который должен быть задекларирован и на него должно быть разрешение.

Затем виза Петровой была аннулирована, и сотрудники иммиграционной службы взяли ее под стражу с намерением депортировать обратно в Россию, чего, по словам Петровой, она опасалась из-за протеста против военной операции РФ на Украине. В течение нескольких месяцев она содержалась в иммиграционном изоляторе в Луизиане, после чего ее перевели в федеральную тюрьму.