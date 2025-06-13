Золотая шахта загорелась в Хабаровском крае в поселке Многовершинное. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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"На месте работают спасатели, 20 человек выведены из штольни на поверхность. Никто не пострадал", - сообщает издание.

По данным МЧС Хабаровского края, на месте возгорания работают 14 человек и три единицы техники. До этого в Кемеровской области были эвакуированы 162 сотрудника шахты "Листвяжная". Эвакуация была проведена из-за пожара на подстанции. Пострадавших в результате случившегося нет, уточнили в министерстве.

В ноябре 2021 года на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел взрыв метана, десятки шахтеров спасти не удалось. Расследование выявило многочисленные нарушения техники безопасности, включая использование неисправных датчиков метана.