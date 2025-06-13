Генконсульство: пострадавших россиян в результате пожара в Аланье нет

По данным турецкой стороны, россиян среди пострадавших в результате пожара в гостинице Asrin Beach Hotel в Аланье нет. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

"По информации турецкой стороны, пожар в отеле потушен. Среди российских туристов пострадавших нет", - сообщили дипломаты.

Также в диппредставительстве отметили, что "обращений в генконсульство по данному инциденту не поступало, оно находится на связи с туроператорами, держит ситуацию на контроле".

Пожар начался ночью в четверг в подвальном помещении, где располагалась сауна и прачечная.

По предварительной версии, возгорание спровоцировала неисправная электрическая проводка. 622 отдыхающих были эвакуированы, трое с астмой были направлены в больницу для обследования.