В турецкой Аланье более 600 туристов эвакуировали из-за пожара в отеле

В турецкой Аланье более 600 туристов эвакуировали из-за пожара в пятизвёздочной гостинице.

Об этом сообщает агентство IHA.

«В результате пожара верхние этажи отеля были покрыты густым дымом, а 622 туриста, оказавшихся внутри, были эвакуированы пожарными», — говорится в материале.

Три туриста были доставлены в больницу, остальным пострадавшим оказали помощь на месте.

Ранее шесть человек пострадали во время пожара в отеле в турецком Мармарисе.