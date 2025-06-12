IHA: в турецкой Аланье более 600 туристов эвакуировали из-за пожара в отеле
В турецкой Аланье более 600 туристов эвакуировали из-за пожара в пятизвёздочной гостинице.
Об этом сообщает агентство IHA.
«В результате пожара верхние этажи отеля были покрыты густым дымом, а 622 туриста, оказавшихся внутри, были эвакуированы пожарными», — говорится в материале.
Три туриста были доставлены в больницу, остальным пострадавшим оказали помощь на месте.
Ранее шесть человек пострадали во время пожара в отеле в турецком Мармарисе.