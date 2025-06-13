Черный ящик с разбившегося самолета обнаружили в Индии

На месте крушения самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии обнаружен один из двух «черных ящиков». Об этом в пятницу, 13 июня, сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.

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По данным СМИ, найден бортовой самописец, который был установлен в хвостовой части воздушного судна. Его расшифровкой займется Генеральный директорат гражданской авиации Индии.

Поиски второго «черного ящика» на месте происшествия продолжаются, передает газета.

12 июня самолет Boeing 787-8 Dreamliner рухнул на жилой квартал Мелани, подняв в воздух большое облако черного дыма. Офицер индийской полиции сообщил, что воздушное судно упало на здание общежития для врачей. Представители индийских правоохранительных органов сообщили, что никто из 242 пассажиров упавшего на Ахмедабад борта не выжил. Позднее они доложили, что нашли двух выживших.

Один из них, 40-летний гражданин Велкобритании Вишваш Кумар Рамеш, находился в передней части борта на месте 11А. Мужчина рассказал, что спустя тридцать секунд после взлета услышал «громкий шум», а «затем самолет разбился».