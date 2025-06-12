Опоздание спасло женщину в Индии от гибели в авиакатастрофе

Женщина, опоздавшая на рейс на 10 минут, как сообщает телеканал Republic TV, избежала гибели при крушении самолета на западе Индии.

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Бхуми Чаухан должна была вылететь рейсом AI171 авиакомпании Air India из Ахмедабада в Лондон. Однако из-за пробки опоздала в аэропорт всего на несколько минут.

"Я не могу подобрать слова, чтобы объяснить это…, - сказала Чаухан в интервью телеканалу. - Я совершенно опустошена... Меня буквально трясет".

Женщина выразила благодарность за свое спасение индуистскому божеству Ганпати Баппа.

Пассажирский самолет разбился в штате Гуджарат рядом с аэропортом города Ахмедабад сразу после взлета. На борту судна в этот момент находились 242 человека.

Индийское агентство ANI проинформировало, что найден один выживший. Газета New Indian Express сообщает: жертвами катастрофы самолета Boeing 787, упавшего на общежитие студентов-медиков, стали более 310 человек.