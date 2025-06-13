В Индии завершают извлечение тел погибших при крушении Boeing 787

Спасательные работы на месте крушения Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в штате Гуджарат близки к завершению. Как сообщил министр внутренних дел Индии Амит Шах, основная часть тел погибших уже извлечена из-под обломков.

По словам министра, для идентификации жертв будет проведено около тысячи ДНК-тестов, образцы для которых сейчас собирают у родственников. Точное число погибших станет известно после завершения экспертиз.

Шах подтвердил, что на борту находились 242 человека (230 пассажиров и 12 членов экипажа), и сообщил об одном выжившем. При этом он отметил, что из-за возгорания 125 тысяч литров авиатоплива шансов на спасение у пассажиров практически не было.

Местные СМИ приводят данные о количестве жертв: если официальные источники говорят о 242 людях на борту, то издание New Indian Express утверждает, что общее число погибших превышает 310 человек с учетом жертв на земле — самолет рухнул на жилой квартал.

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