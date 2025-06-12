Власти Индии уточнили количество погибших при крушении Boeing

По уточнённым данным, в результате крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии погибли более 240 человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой полицию.

«Мы всё ещё уточняем число погибших, включая тех, кто погиб в здании, где разбился самолёт», — сообщила агентству высокопоставленный полицейский чиновник в Ахмедабаде Видхи Чаудхари.

По её словам, ранее озвученные данные о 294 погибших включали тела, которые были подсчитаны дважды.

До этого агентство Reuters сообщило о более 290 погибших в катастрофе. Издание The New Indian Express писало, что число погибших может превышать 310.

Один пассажир выжил. Им оказался гражданин Великобритании.