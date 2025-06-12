Минимум 30 человек погибли в результате крушения судна в Конго

Минимум 30 человек погибли в результате крушения судна с людьми и товарами в озере Тумба, расположенном в Демократической Республике Конго. Об этом сообщили местные власти, передает Actualite.

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По данным издания, паром затонул в 128 километрах от города Мбандака. Спасательные работы продолжаются, однако к настоящему моменту специалисты подняли из воды 30 тел.

Как рассказали местные жители, судно состояло из нескольких лодок, которые были присоединены друг к другу. Причиной ЧП могли стать высокие волны, гроза или сильный дождь.

Ранее в Тихом океане загорелся корабль Morning Midas, который перевозил 3 тысячи автомобилей. Инцидент произошел в 482 километрах от Аляски. Экипаж судна заметил дым на палубе и приступил к тушению. Тем не менее морякам не удалось взять огонь под контроль.

Прибывшие на место дополнительные силы эвакуировали 22 членов экипажа и перевели их на находившийся неподалеку торговый корабль. Источником возгорания могли стать аккумуляторы машин, которых было на судне примерно 800 единиц.