Самолет из Москвы в Тбилиси вылетел спустя 22,5 часа из-за угрозы атаки БПЛА

Рейс авиакомпании «Азимут» из Москвы в Тбилиси был задержан почти на сутки — 22,5 часа. Об этом сообщают telegram-каналы. Вылет должен был состояться 11 июня в 23:45 по московскому времени, однако несколько раз откладывался из-за угрозы атаки украинских беспилотников и последующего закрытия аэропорта.

"С задержкой в 22,5 часа рейс вылетел в Тбилиси", — написали в telegram-канале Aviaincident.

Сообщение было опубликовано примерно в 15:30 по московскому времени. Так, пассажиры прождали свой рейс 22,5 часа.

В течение суток людей неоднократно приглашали на посадку, но уже на борту им сообщали о новых переносах.

«Спустя почти шесть часов борт все-таки вылетел в Тбилиси, но не тут-то было. За час до посадки в Грузии самолет развернули и посадили не в ближайшем аэропорту, а отправили обратно во Внуково», — пишет telegram-канал Baza.

Впоследствии пассажиров вновь приглашали на посадку, однако и тогда рейс был перенесен уже после размещения людей в салоне. По информации Baza, на табло аэропорта другие рейсы вылетали по расписанию. После нескольких отмен пассажиры отказались покидать самолет, однако сотрудники службы безопасности аэропорта проводили их обратно в терминал. Некоторые пассажиры приобрели билеты на рейсы других авиакомпаний, чтобы не ждать дальнейших переносов.

В ночь на 12 июня в московских аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения на выполнение рейсов, пишет "Царьград", Также подобные меры были приняты в отношении аэропорта Калуги, где также были ограничены вылеты и прилеты воздушных судов. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.