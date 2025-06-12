Появилось видео взлета и падения Boeing 787 Dreamliner в Индии

На камеры видеонаблюдения попал последний полет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India.

Инцидент произошел в четверг, 12 июня. На борту самолета находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа.

На кадрах лайнер покидает взлетную полосу, летит вперед, затем медленно начинает снижаться и падает на жилую застройку. Через несколько секунд над местом крушения поднимается облако пламени.

«Это однозначно отказ двигателей, потому что посадка происходила на город, самолет даже никуда не отворачивался. И я думаю, диспетчерам он все рассказал, диспетчеры все понимали. Скорее всего, отказ моторов», — отметил летчик-испытатель Вадим Базыкин.

Такое крайне редко бывает, пояснил эксперт, предусмотреть подобную ситуацию невозможно.

Кроме того, заметил Базыкин, могли быть проблемы с топливом. Он уточнил, что специалисты возьмут пробы, разберутся, «какое топливо было, как оно поступало».