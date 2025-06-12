В полиции Индии назвали число погибших в катастрофе Boeing 787

В результате авиакатастрофы в Индии погибли более 310 человек. Число жертв может увеличиться, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в четверг, 12 июня. Лайнер Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India вскоре после взлета снизился и рухнул на жилую застройку в Ахмедабаде.

«Трагедия в Ахмедабаде ошеломила и опечалила нас. Это душераздирающе, словами не передать», — отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

На борту воздушного судна находились 242 человек, 241 из них погиб. Один выживший в настоящее время находится в больнице.

Кроме того, пострадали десятки студентов медицинского колледжа. Они находились в общежитии, на которое рухнули обломки самолета.

В настоящее время на месте крушения проходят спасательные работы. Специалисты полагают, что под развалинами могут находиться живые люди. Кроме того, они не исключают, что кто-то из пассажиров и экипажа лайнера все же остался в живых.