Boeing прокомментировал крушение пассажирского Dreamliner в Индии

Boeing заявил, что находится в контакте с авиакомпанией Air India в связи с крушением самолета своего производства 787 Dreamliner в Индии. Заявление опубликовано на официальном сайте компании.

"Мы находимся в контакте с Air India по поводу рейса 171 и готовы оказать им поддержку", - заявили в Boeing.

Как сообщали индийские СМИ, потерпевший крушение Boeing 787 Dreamliner находился в эксплуатации Air India более 11 лет. Борт был передан авиакомпании в январе 2014 года.

По данным специализированных ресурсов, крушение Dreamliner стало первым происшествием с участием авиалайнеров этого типа, в результате которого погибли люди.

Сегодня утром самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение при взлете из аэропорта города Ахмедабад. Сигнал лайнера, по данным мониторингового ресурса Flightradar24, был потерян через минуту после взлета.

Всего на борту самолета находились 242 человек, в том числе два пилота и десять бортпроводников.