Звезда турецкого "Холопа" Эркан Колчак получил травму в Москве

Турецкий актер Эркан Колчак Кёстендиль ("Великолепный век. Империя Кёсем", "Холоп. Великолепный век") получил травму во время игры в футбол с представителями Грузии. Матч арт-футбола проходит на стадионе "Октябрь" в Москве, передает MK.RU.

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От Турции и Грузии в сборные вошли актеры, музыканты, ведущие. Команды соревнуются за выход в четвертьфинал.

Мяч попал в ногу актеру, он упал и не смог сразу встать. После осмотра врачей Эркан Колчак Кёстендиль все же решил продолжить игру. Уточнено, что после матча турецкой звезде предстоит обследование. Издание публикует видео последствий инцидента.