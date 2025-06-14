В Перми мужчина избил знакомую газовым ключом во время свидания

Житель Пермского края получил 6,5 лет лишения свободы за нападение на коллегу, мужчина изрезал и избил знакомую газовым ключом. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

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По данным следствия, 45-летний обвиняемый пришел в гости к своей коллеге. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора. Злоумышленник принес из кухни газовый ключ и несколько раз ударил потерпевшую по голове и телу.

Медики диагностировали у пострадавшей диагностированы ушибы и переломы ребер. Женщина обратилась в полицию, узнав об этом, обвиняемый пришел на работу и напал на нее с ножом. С резаными ранами и острой кровопотерей женщину доставили в больницу, где оказали ей своевременную помощь.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, во время расследования он не признал своей вины и заявил, что его оговорили. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

До этого россиянин избил знакомого стулом и ограбил, пока тот был без сознания. Между нетрезвыми приятелями возникла ссора, в ходе конфликта злоумышленник жестоко избил пожилого мужчину стулом. Пока потерпевший находился без сознания, мужчина украл у него телефон и скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.