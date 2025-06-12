В Петербурге возле Дворцового моста нашли труп молодой девушки

В Петербурге возле Дворцового моста из воды выловили тело молодой девушки. Ее нашли напротив дома №6 по Адмиралтейской набережной.

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«В 3:18 утра заметили тело у Дворцового моста. Сразу сообщили в 112, один из сотрудников сказал, что эта девушка числится пропавшей около двух недель», – заявила одна из очевидцев находки трупа.

Предположительно погибшей около 20 лет. Ее тело успели объесть рыбы. Правоохранители устанавливают личность девушки.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ленобласти нашли труп доцента петербургского вуза.