В Петербурге возле Дворцового моста нашли труп молодой девушки
В Петербурге возле Дворцового моста из воды выловили тело молодой девушки. Ее нашли напротив дома №6 по Адмиралтейской набережной.
«В 3:18 утра заметили тело у Дворцового моста. Сразу сообщили в 112, один из сотрудников сказал, что эта девушка числится пропавшей около двух недель», – заявила одна из очевидцев находки трупа.
Предположительно погибшей около 20 лет. Ее тело успели объесть рыбы. Правоохранители устанавливают личность девушки.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ленобласти нашли труп доцента петербургского вуза.