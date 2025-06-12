На данный момент индийские правоохранительные органы обнаружили двух выживших в результате крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в городе Ахмедабад. Об этом в четверг, 12 июня, сообщил комиссар полиции города Гьянендру Сингх Малик.

— Полиция обнаружила одного выжившего на месте (в салоне самолета — прим. «ВМ») 11A. Один выживший был найден в больнице и находится на лечении, — доложил полицейский.

Он отметил, что количество погибших в результате крушения воздушного судна может продолжать увеличиваться, поскольку самолет упал в жилом районе, передает агентство Ani.

Появилось видео с упавшим в Индии самолетом

Ранее полиция Индии сообщила, что никто из 242 пассажиров упавшего на Ахмедабад самолета не выжил. На данный момент на месте авиакатастрофы удалось найти 204 тела. Также 42 пострадавший был госпитализирован.

О крушении самолета стало известно 12 июня — «Боинг» рухнул в жилой район Мегани, подняв в воздух огромное облако черного дыма. По предварительной информации, на потерпевшем крушение воздушном суде не было россиян.